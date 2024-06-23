У неділю, 23 червня, російські війська вчергове вдарили фосфорними бомбами по Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки було зруйноване нове відділення "Укрпошти".

Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.

“Фосфорні бомби знищили наше нове відділення на Херсонщині. Хоч і з високим ризиком, ми маємо і будемо продовжувати працювати й надалі там, де потрібні, доставляючи людям усе найнеобхідніше”, – йдеться у дописі.

Смілянський наголосив, що відділення з часом буде відновлено, машину замінено, а клієнтам компенсують втрачені посилки.

“Дуже прикро, що так неможливо зробити з людським життям. Світла памʼять загиблим і величезна шана нашим працівникам, які героїчно працюють по всій країні, і особливо біля лінії фронту!” – написав Смілянський.

Гендиректор “Укрпошти” нагадав, що у п’ятницю, 21 червня, Укрпошта також втратила начальницю пересувного відділення від удару безпілотника на Харківщині.