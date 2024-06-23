Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.
“Фосфорні бомби знищили наше нове відділення на Херсонщині. Хоч і з високим ризиком, ми маємо і будемо продовжувати працювати й надалі там, де потрібні, доставляючи людям усе найнеобхідніше”, – йдеться у дописі.
Смілянський наголосив, що відділення з часом буде відновлено, машину замінено, а клієнтам компенсують втрачені посилки.
“Дуже прикро, що так неможливо зробити з людським життям. Світла памʼять загиблим і величезна шана нашим працівникам, які героїчно працюють по всій країні, і особливо біля лінії фронту!” – написав Смілянський.
Гендиректор “Укрпошти” нагадав, що у п’ятницю, 21 червня, Укрпошта також втратила начальницю пересувного відділення від удару безпілотника на Харківщині.