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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, у селищі Киндійка внаслідок удару по житловому будинку постраждали двоє людей.

“У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, отримав вибухову травму й уламкове поранення руки”, розповів Прокудін.

Ще одного чоловіка травмовано внаслідок обстрілу села Велетенське. Його госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням.