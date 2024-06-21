Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Так, у селищі Киндійка внаслідок удару по житловому будинку постраждали двоє людей.
“У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, отримав вибухову травму й уламкове поранення руки”, — розповів Прокудін.
Ще одного чоловіка травмовано внаслідок обстрілу села Велетенське. Його госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням.
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