Окупаційна армія Росії у п'ятницю, 21 червня, завдала чергового удару по Херсонській області. Під обстрілом опинилися одразу два населені пункти.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, у селищі Киндійка внаслідок удару по житловому будинку постраждали двоє людей.

“У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, отримав вибухову травму й уламкове поранення руки”, — розповів Прокудін.

Ще одного чоловіка травмовано внаслідок обстрілу села Велетенське. Його госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням.