Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання ASTRA в Telegram.
“У ніч на 21 червня у селі Воронцовка у Краснодарському краї невстановлена ракета влучила у казарму в/ч 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський”, — йдеться у повідомленні.
За даними ЗМІ, будівлю казарми пошкоджено, а поранення отримали дев’ять російських військовослужбовців.
Міноборони Росії у своїх зведеннях поки не згадувало про атаку на військову частину ППО. Лише повідомлялося про те, що російська ППО у Краснодарському краї нібито відбила атаку 43 безпілотників.
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