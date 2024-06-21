Під російським Єйськом у Краснодарському краї ракета вдарила по військовій частині російської ППО. Внаслідок удару є поранені солдати РФ.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання ASTRA в Telegram.

“У ніч на 21 червня у селі Воронцовка у Краснодарському краї невстановлена ​​ракета влучила у казарму в/ч 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський”, — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, будівлю казарми пошкоджено, а поранення отримали дев’ять російських військовослужбовців.

Міноборони Росії у своїх зведеннях поки не згадувало про атаку на військову частину ППО. Лише повідомлялося про те, що російська ППО у Краснодарському краї нібито відбила атаку 43 безпілотників.