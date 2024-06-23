Російські загарбники продовжують створювати фейкові локальні медіа на окупованих територіях з метою ізоляції інформаційного поля й залучення молоді на “машину пропаганди”.

Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

За задумом ці медіа, які фінансуються Кремлем, мають бути “голосом місцевих”. Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону, зазначають в ЦНС.

“Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди”, — розповіли в ЦНС.

Також, за інформацією ЦНС, окупанти у кращих радянських традиціях намагається прищеплювати любов у дітей до кремлівської імперії та її злочинів. Зокрема, під час літніх канікул місцеві колаборанти зганяють підлітків у сільські клуби для перегляду фільмів про “велику вітчизняну”.

Зазначається, що кінострічки “Одинадцять мовчазних чоловіків”, “Битва за москву”, а також “Битва за севастополь”, “Т-34” і “Ати-бати йшли солдати” стали обов’язковими для перегляду й для працівників бюджетних установ.

“У такий спосіб ворог системно “промиває мізки” населенню тимчасово окупованих територій України, вбиваючи в голови “правду” про нацистів, бандерівців”, — наголошують в ЦНС.