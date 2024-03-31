Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, чоловік порався на городі, коли “Гради” російських військ вдарили по Гуляйполю. Мирний житель зазнав осколкових поранень.
Співробітники поліції надали постраждалому домедичну допомогу та передали лікарям.
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