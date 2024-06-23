Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
“У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні”, – написав Терехов о 15:02.
За інформацією мера Терехова, внаслідок обстрілу одна людина загинула.
“Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок. Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу”, – повідомив Терехов.
За даними очільника ОВА, ворожий приліт стався в приватне домоволодіння, внаслідок чого є загоряння гаража та господарчої споруди.
Також відомо, що після авіаудару у місті почались перебої з електропостачання. У Харкові зупинилось метро.
“Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково”, – повідомили у Telegram-каналі “Харківського метрополітену”.
UPD.
Станом на 16:25 внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова відомо про десятеро травмованих людей. Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.