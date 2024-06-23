Російські загарбники вдень неділі, 23 червня, завдала чергового удару керованими авіабомбами по місту Харків. Повідомляють про щонайменше одну загиблу людину та 10 поранених.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні”, – написав Терехов о 15:02.

За інформацією мера Терехова, внаслідок обстрілу одна людина загинула.

“Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок. Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу”, – повідомив Терехов.

За даними очільника ОВА, ворожий приліт стався в приватне домоволодіння, внаслідок чого є загоряння гаража та господарчої споруди.

Також відомо, що після авіаудару у місті почались перебої з електропостачання. У Харкові зупинилось метро.

“Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково”, – повідомили у Telegram-каналі “Харківського метрополітену”.

UPD.

Станом на 16:25 внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова відомо про десятеро травмованих людей. Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.