Про це пише Львівська обласна військова адміністрація.
“Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом”, – йдеться у повідомленні ОВА.
Внаслідок нічної атаки зафіксовано також пошкодження будівель на Івано-Франківщині. Зокрема, як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна (див. фото).
Зазначимо, що цієї ночі ворог спрямував основний удар безпілотників на Луцьк у Волинській області. Туди ж летіла і ракета. Місцеві жителі повідомляли про низку гучних вибухів. Звуки роботи ППО чули також мешканці Вінниччини та Хмельниччини.
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