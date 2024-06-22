Під ранок суботи, 22 червня, російські війська здійснили масовану ракетну атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Під атакою опинилась і Львівська область – тут ворогу вдалося поцілити по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури.

Про це пише Львівська обласна військова адміністрація.

“Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом”, – йдеться у повідомленні ОВА.

Внаслідок нічної атаки зафіксовано також пошкодження будівель на Івано-Франківщині. Зокрема, як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна (див. фото).

Зазначимо, що цієї ночі ворог спрямував основний удар безпілотників на Луцьк у Волинській області. Туди ж летіла і ракета. Місцеві жителі повідомляли про низку гучних вибухів. Звуки роботи ППО чули також мешканці Вінниччини та Хмельниччини.