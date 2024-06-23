Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
“Станом на сьогодні росіяни намагаються закріпитися на західних околицях села. Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування”, — заявили у DeepState.
Аналітики зауважили, що до траси Покровськ — Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка.
“Важливо зупинити подальше просування ворога, адже певною мірою повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить”, — наголосили аналітики.
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