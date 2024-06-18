Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

13 травня детективи розпочали кримінальне провадження після публікації матеріалу про проживання посадовця в таунхаусі. Розслідування відбувається за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, яка передбачає незаконне збагачення.

За цим злочином може бути накладено покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 10 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що дівчина заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького Христина Ільницька стала власницею маєтку за 48 мільйонів гривень у Києві та Porsche за 100 тисяч доларів. При цьому її офіційно зареєстрований дохід за останнє десятиліття склав трохи більше 360 тис. грн.