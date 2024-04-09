Платформа Inheart дозволяє створювати цифрові меморіали для воїнів, які загинули у війні з Росією.

Про це повідомляє проєкт Inheart.

Користувачі отримують QR-код для швидкого доступу до спогадів, який можна розмістити на місці поховання або пам’яті загиблого воїна. Оформлення меморіалу безкоштовне і включає біографію, фото, нагороди та інші дані.

Родина може додати інформацію про останні дні та місце загибелі.

Використовується меморіальний шрифт UAF Memory, розроблений бренд-дизайнером ЗСУ. Проєкт розпочався у 2023 році і спочатку був спрямований на збереження пам’яті про померлих близьких, а потім адаптувався до військового контексту за запитами сімей воїнів.

“Коли я побачив запит від сімей військових, команда адаптувала сервіс до військового контексту”, – розповідає розробник сервісу Inheart Олександр Сидоров.

Дані зберігаються на різних серверах у кількох країнах для забезпечення безпеки та доступності.