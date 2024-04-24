Про це повідомляє Голова Донецької ОДА – Вадим Філашкін.
Іван Якович вийшов на підконтрольну українським військовим територію, де його на дорозі зустріли волонтери та вивезли у безпечне місце.
“Завдяки нашій співпраці зі «Схід-SOS» оперативно вирішили питання евакуації дідуся до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Іван Якович буде направлений до одного із закладів системи соціального захисту населення. Там йому буде надано місце для проживання і всі необхідні послуги”, – йдеться у дописі.
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