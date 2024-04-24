Історія пана Івана вражає. Це — громадянська позиція та любов до Батьківщини.

Про це повідомляє Голова Донецької ОДА – Вадим Філашкін.

Іван Якович вийшов на підконтрольну українським військовим територію, де його на дорозі зустріли волонтери та вивезли у безпечне місце.

“Завдяки нашій співпраці зі «Схід-SOS» оперативно вирішили питання евакуації дідуся до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Іван Якович буде направлений до одного із закладів системи соціального захисту населення. Там йому буде надано місце для проживання і всі необхідні послуги”, – йдеться у дописі.