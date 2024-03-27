Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Миколаєві під час повітряної тривоги вдень 27 березня пролунав вибух.

“Наразі відомо про поранення шістьох, одна людина у важкому стані“, – написав Віталій Кім.

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, зараз зʼясовують наслідки удару по місту. Міський голова пообіцяв згодом надати інформацію про це.