Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У Миколаєві під час повітряної тривоги вдень 27 березня пролунав вибух.
“Наразі відомо про поранення шістьох, одна людина у важкому стані“, – написав Віталій Кім.
За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, зараз зʼясовують наслідки удару по місту. Міський голова пообіцяв згодом надати інформацію про це.
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