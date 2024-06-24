Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau.
“Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити”, – зазначив він.
Шольц відзначив цей факт, зокрема, в контексті невтішних для його Соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.
Канцлер нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна “є спробою змінити карту”.
Політик додав, що укладена угода про не пересування кордонів силовими методами була скасована Росією.
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