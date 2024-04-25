Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, чоловік збирав для РФ інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади. Передусім його цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру з північно-східного напрямку.
Як встановило розслідування, засудженим є 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.
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