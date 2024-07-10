Відтепер перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, стосовно яких відкрили виконавче провадження, можна в "Опендатаботі".

Про це повідомляє платформа відкритих даних.

Йдеться лише про штрафи, які передали на примусове стягнення до виконавчої служби. Порушників внесли до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття такого провадження можуть накласти арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

Перевірити, чи не накладено штраф, можна в сервісі “Опендатабот”. Треба лише ввести ПІБ і дату народження. Також можна підписатися на безкоштовний моніторинг за ІПН в Telegram або Viber.

З початку року ТЦК передали до виконавчої служби майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку. За пів року 2024 року склали більше штрафів, ніж за весь 2023 рік, зазначають в “Опендатабот”.

Наразі вже закрили третину штрафів – 4236 стягнень. Ще 7562 штрафів стягують з боржиків.