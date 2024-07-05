Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції та Державного бюро розслідувань із закликом розслідувати факт порушення чернівецькими поліціянтами прав чоловіка, якого нібито силою затримали й доставили до військкомату.

Про це омбудсман повідомив в Telegram.

Лубінець заявив, що до нього звернувся громадянин щодо неправомірних дій працівників патрульної поліції Чернівців. Зі слів заявника, поліціянти незаконно його затримали, побили та доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Омбудсман дав посилання на відео, на якому, за його словами, зафіксовані порушення.

“Відео підтверджує, що поліціянти із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання”, – написав Лубінець.

Омбудсман звернувся до керівників Нацполіції та ДБР для надання інциденту правової оцінки. Він наголосив, що особам, які “перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави”.