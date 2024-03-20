В урядовому законопроєкті про мобілізацію, правки до якого розглядаються, йдеться про збільшення штрафів за порушення.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони працює над розглядом правок до законопроєкту про мобілізацію. За ухилення від мобілізації передбачаються штрафи.

В коментарі для ТСН.ua представниця “Європейської солідарності” в Комітеті з нацбезпеки Ірина Фріз розповіла, що в рамках законопроєкту від уряду передбачено зростання штрафів за ухилення від мобілізації, проте точна сума поки що не визначена. Штрафи можуть сягати 100 тисяч гривень або більше.

Депутатка розказала, що наразі комітет відхилив можливість впливу на ухилянтів забороною керування транспортними засобами, замороженням банківських рахунків або обмеженням на виїзд з країни.

Ірина Фріз також додала, що ідею електронних повісток відхилили.