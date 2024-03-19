Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати президента Франції Макрона у Парижі на початку травня. Ця зустріч стане першою поїздкою Сі до Європи з часів початку пандемії.

Про це повідомляє Politico.

Візит китайського лідера приурочений до 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Францією та Китаєм.

Зазначається, що Китай намагається відновити стосунки з Європою, не зважаючи на “безлімітне партнерство” Сі з президентом Росії Путіним та конфлікт в Україні.

Politico пише, що настрій у Франції буде менш урочистим порівняно з попередніми візитами, і в основі його будуть обговорення економічних та геополітичних питань.

“Він буде менш святковим і більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки”, – зазначило джерело видання на умовах анонімності.