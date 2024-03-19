Про це повідомляє Politico.
Візит китайського лідера приурочений до 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Францією та Китаєм.
Зазначається, що Китай намагається відновити стосунки з Європою, не зважаючи на “безлімітне партнерство” Сі з президентом Росії Путіним та конфлікт в Україні.
Politico пише, що настрій у Франції буде менш урочистим порівняно з попередніми візитами, і в основі його будуть обговорення економічних та геополітичних питань.
“Він буде менш святковим і більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки”, – зазначило джерело видання на умовах анонімності.
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