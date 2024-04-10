Сили оборони півдня заперечили повідомлення про нібито захід сил РФ у село Роботине в Запорізькій області і їх закріплення на позиціях.

Як повідомляють Сили оборони півдня, село залишається під контролем українських підрозділів — прориву російських військ там немає.

Бійці 65 Окремої штурмової бригади ЗСУ, яка обороняє Роботине, регулярно відбивають атаки окупантів. Їхні ДРГ заходять у село і намагаються там закріпитися, однак успіху не мають.

Українська артилерія відбиває окупантів ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи російських солдатів українські бійці знищують дронами й мінометами.

“Просимо всіх громадян, зокрема і представників медіа, не створювати зайвого хайпу і не спиратися на псевдоекспертні думки тих, хто не має прямого відношення до реальної бойової роботи, не володіє оперативною обстановкою!” — наголосили в Силах оборони півдня.

Про те, що росіяни нібито прорвалися в Роботине, заявив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, бої нібито тривали “в самому Роботиному”, а російська армія просувалася “крок за кроком”.