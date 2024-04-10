Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому таблоїду Bild.

“Так, у нас є план контрнаступу. Але для цього також потрібна зброя. У тому числі і зі США. У Росії більше людей, більше зброї. Але об’єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримуємо певні технології. І якщо ми будемо нарощувати виробництво, якщо ми будемо отримувати ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості озброєння”, — сказав він.

За словами президента, якщо Україна продовжуватиме нарощувати виробництво зброї і отримувати ліцензії від західних партнерів, то вдасться подолати кількісну перевагу РФ. Зеленський висловив впевненість у тому, що Україна переможе у розв’язаній РФ війні, однак не назвав жодних термінів

“Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але обʼєднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжуємо нарощувати виробництво, якщо ми отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї”, — наголосив Зеленський.

За його словами, західні партнери України мають зброю, яка зараз потрібна для перемоги у війні, однак він не розуміє, чому Україна її не отримує.

Зеленський вважає будь-які перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним неможливими, як і віддачу українських територій в обмін на мир.