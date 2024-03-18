Про це СБУ повідомляє на своєму сайті.

За даними СБУ, затримана особа є жителькою Донеччини, яка раніше перебувала у розшуку за справами шахрайства та крадіжок. Влітку 2023 року вона втекла на Житомирщину.

Співробітник ФСБ завербував її, коли вона шукала роботу через російські телеграм-канали.

«За його вказівкою агентка відновила своє спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб «втемну» одержувати від них «потрібну» інформацію. Встановлено, що зрадниця під виглядом побутових розмов по телефону намагалась дізнатися про факти роботи української ППО під час повітряних атак рашистів», – повідомляє Служба.