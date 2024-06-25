Про це повідомило BBC.
“Багато за це боролися на різних рівнях… Саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із нашою державою”, — сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
За його словами, йдеться про “історичні речі”, а Україна “є і буде частиною єдиної Європи завжди”. Він разом з очільником МЗС Дмитром Кулебою нещодавно запевняли, що переговори про членство розпочнуться 25 червня.
Зеленський наприкінці квітня заявляв, що Україна “виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу”. Зі свого боку Єврокомісія підтвердила це на початку червня, а згодом і зустріч послів ЄС.
За даними видання, представники країн ЄС тоді не змогли ухвалити рекомендацію Європейській комісії розпочати офіційні переговори через заперечення Угорщини, проте незабаром проблему розв’язали.
“Але цей випадок, як і багато інших за два роки, впродовж яких Україна має статус кандидата у члени ЄС, показав, що переговори будуть дуже непростими, – значно складнішими, ніж вважали раніше”, – пише BBC.
11.01. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів про вступ.
“Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!” – зазначила вона.
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