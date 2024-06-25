Сьогодні, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться конференція, на якій мають офіційно розпочатися перемовини про вступ України до Європейського Союзу. Мають початися також переговори про членство Молдови. За кілька днів до цього ЄС затвердив переговорну рамку для України.

Про це повідомило BBC.

“Багато за це боролися на різних рівнях… Саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із нашою державою”, — сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, йдеться про “історичні речі”, а Україна “є і буде частиною єдиної Європи завжди”. Він разом з очільником МЗС Дмитром Кулебою нещодавно запевняли, що переговори про членство розпочнуться 25 червня.

Зеленський наприкінці квітня заявляв, що Україна “виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу”. Зі свого боку Єврокомісія підтвердила це на початку червня, а згодом і зустріч послів ЄС.

За даними видання, представники країн ЄС тоді не змогли ухвалити рекомендацію Європейській комісії розпочати офіційні переговори через заперечення Угорщини, проте незабаром проблему розв’язали.

“Але цей випадок, як і багато інших за два роки, впродовж яких Україна має статус кандидата у члени ЄС, показав, що переговори будуть дуже непростими, – значно складнішими, ніж вважали раніше”, – пише BBC.

11.01. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів про вступ.

“Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!” – зазначила вона.