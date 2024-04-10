З 8 квітня 2024 року полковник Геннадій Ніколайчук, який був кандидатом до Верховної Ради за списками «Партії Шарія» у 2019 році та наприкінці 2023-го був призначений начальником кафедри журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка (ВІКНУ), більше не очолює цю кафедру.

Про це повідомляє «Детектор медіа».

Зазначається, що у ВІКНУ, його зняли з посади «під тиском публічності». За їхніми даними, керівництво вишу проводить співбесіду з кандидатами на посаду начальника кафедри.

На попередню посаду — начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ — Ніколайчук не повернеться, оскільки цю вакансію вже зайняв інший офіцер.

У пресслужбі вишу інформацію про зняття Ніколайчука з посади не підтверджують і не спростовують.

Згідно з офіційною відповіддю на повторний запит «Детектора медіа», надання подальших оцінок буде можливим після завершення службового розслідування, яке триває місяць з моменту опублікування статті у «Детекторі медіа» 6 березня 2024 року, що розкривала політичне минуле Ніколайчука.

Партія «Шарія» у 2019 році програла вибори, набравши 2,23% голосів. Після цього Ніколайчук працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу ЗСУ, а потім перейшов до ВІКНУ, де до листопада 2023 року займав посаду начальника кафедри військової журналістики.

За даними «Детектора медіа», керівництво вишу, ймовірно, не проводило перевірку щодо політичного минулого Ніколайчука, оскільки за посадою він не мав доступу до державної таємниці.

СБУ у відповіді на запит «Детектора медіа» повідомила, що перед призначенням на дану посаду перевірка Службою безпеки України не передбачалася.