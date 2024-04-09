“Ці удари (по російським НПЗ — прим.ред.) можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу”, — заявив Остін у ході засідання комітету Сенату у справах збройних сил.

Таку заяву одразу розкритикував сенатор-республіканець Майк Коттон. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.

“Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали за рік виборів”, — сказав Коттон.

Водночас Остін повторив прохання адміністрації США до Конгресу схвалити додаткову військову допомогу Україні. Він зазначив, що така допомога також забезпечує робочими місцями американських робітників через збільшення оборонного виробництва США.