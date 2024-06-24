Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікований на сайті Держдепартаменту США.

Зазначається, що розвиток партнерства між КНДР і Росією повинно викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, хто підтримує народ України, який захищає свою свободу та незалежність від жорстокої агресії Росії.

“Сполучені Штати, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР для регіональної та глобальної безпеки, і запобігати ескалації ситуації”, — йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що зобов’язання США щодо захисту Південної Кореї і Японії залишаються залізними.

Сполучені Штати, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.