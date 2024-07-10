Про це Голосу Америки сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт.
“Ми і надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні”, — сказав він.
За словами Сміта, США “ретельно та тісно” співпрацюють з українськими колегами, щоб адаптувати та налаштувати допомогу у сфері безпеки та “керівні принципи, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам”.
“Ці дискусії тривають. Я не хочу “телеграфувати” будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати”, — сказав представник Держдепу.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав США зняти наявні обмеження щодо ударів по території РФ, щоб захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами.
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