Про це повідомив на пресбрифінгу голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Експортно-імпортний банк США (US EXIM) надасть Україні 15-річний кредит у розмірі 156 млн дол. на придбання 40 дизельних локомотивів.

“Ми підписали угоду із США про надання Укрзалізниці 15-річного цільового кредиту на 156 млн дол. За ці гроші ми зможемо купити до 40 дизельних локомотивів від приватних американських компаній”, – сказав Лященко.

Структурування проєкту та підписання угод заплановано до кінця 2024 року.

“Відсоткова ставка за вказаною позикою очікується не вищою, ніж ті, що застосовуються під час залучення коштів позик міжнародних фінансових організацій, таких як ЄІБ, ЄБРР та Світовий банк“, – прокоментували у Міністерстві інфраструктури.

Угода відкриває двері для співпраці України та США у сфері приватного бізнесу, про що зазначала під час брифінгу посол США в Україні Бріджит Брінк.