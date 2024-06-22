У березні Сполучені Штати Америки та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї вперше за п’ять років. При цьому представники Пекіна сказали американським колегам, що вони не будуть вдаватися до атомних загроз Тайваню.

Про це пише Reuters.

«Вони (китайські представники, — ред.) сказали американській стороні, що вони абсолютно впевнені в тому, що здатні перемогти у звичайній боротьбі за Тайвань без використання ядерної зброї», — сказав організатор переговорів з боку США, учений Девід Санторо.

Зазначається, що дводенні переговори між представниками США і Китаю відбулися в Пекіні. Серед делегатів на переговорах були присутніми колишні чиновники та науковці.

У Пентагоні має попередні оцінки, що ядерний арсенал Китаю збільшився на понад 20% протягом 2021-2023 років. У 2023 році у США нарахували 500 боєздатних ядерних боєголовок. Ймовірно, Пекін може розмістити ще понад тисячу до 2030 року. З 2020 року Китай також модернізував свій арсенал, розпочавши виробництво свого підводного човна з балістичними ракетами наступного покоління, випробовуючи гіперзвукові боєголовки й проводячи регулярне морське патрулювання з ядерною зброєю.

Якщо порівнювати, то Сполучені Штати Америки та Російська Федерація розгорнули 1 770 та 1 710 боєголовок відповідно.

Як пише видання, березневі переговори є частиною двадцятилітнього діалогу щодо ядерної зброї та позицій, який зупинився після того, як адміністрація Трампа припинила фінансування у 2019 році. Після пандемії COVID-19 відновилися напівофіційні дискусії щодо ширших питань безпеки та енергетики, але лише зустріч у Шанхаї детально розглядала ядерну зброю та позицію, наголошує Reuters.