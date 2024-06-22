Про це пише Reuters.
«Вони (китайські представники, — ред.) сказали американській стороні, що вони абсолютно впевнені в тому, що здатні перемогти у звичайній боротьбі за Тайвань без використання ядерної зброї», — сказав організатор переговорів з боку США, учений Девід Санторо.
Зазначається, що дводенні переговори між представниками США і Китаю відбулися в Пекіні. Серед делегатів на переговорах були присутніми колишні чиновники та науковці.
У Пентагоні має попередні оцінки, що ядерний арсенал Китаю збільшився на понад 20% протягом 2021-2023 років. У 2023 році у США нарахували 500 боєздатних ядерних боєголовок. Ймовірно, Пекін може розмістити ще понад тисячу до 2030 року. З 2020 року Китай також модернізував свій арсенал, розпочавши виробництво свого підводного човна з балістичними ракетами наступного покоління, випробовуючи гіперзвукові боєголовки й проводячи регулярне морське патрулювання з ядерною зброєю.
Якщо порівнювати, то Сполучені Штати Америки та Російська Федерація розгорнули 1 770 та 1 710 боєголовок відповідно.
Як пише видання, березневі переговори є частиною двадцятилітнього діалогу щодо ядерної зброї та позицій, який зупинився після того, як адміністрація Трампа припинила фінансування у 2019 році. Після пандемії COVID-19 відновилися напівофіційні дискусії щодо ширших питань безпеки та енергетики, але лише зустріч у Шанхаї детально розглядала ядерну зброю та позицію, наголошує Reuters.
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