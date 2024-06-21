Міністерство фінансів США оголосило санкції проти дванадцятьох людей, котрі займають керівні посади в російській компанії-розробнику програмного забезпечення "Лабораторія Касперського".

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Як пояснили в американському Мінфіні, санкції проти керівництва “Лабораторії Касперського” сприяють “забезпеченню цілісності нашого кіберпростору та захисту наших громадян від зловмисних кіберзагроз”.

До санкційного указу потрапили члени ради директорів компанії Андрєй Тихонов, Даніл Борщев, Андрєй Єфремов та Ігор Чекунов, віцепрезидент Андрєй Духвалов, виконавчі віцепрезиденти Михаїл Гербер та Кирил Астрахан.

Там також перелічуються імена керівників департаментів “Лабораторії Касперського” — Андрєй Суворов, Денис Зенкін, Марина Алексєєва, Антон Іванов і керуюча директорка в Росії та країнах СНД Анна Кулашова.

Міністерство фінансів США водночас не включило до санкційного списку саму “Лабораторію Касперського”, її материнські та дочірні компанії, а також її генерального директора.

Це рішення слідує за розпорядженням Міністерства торгівлі, яке заборонило громадянам і компаніям у США використовувати продукцію “Лабораторії Касперського” з міркувань кібербезпеки.

Російську компанію внесли в чорний список через співпрацю з російськими військовими та розвідувальними органами на підтримку цілей кіберрозвідки російського уряду.

США заборонили використання продукції “Лабораторії Касперського” в держустановах ще у 2017 році. Після цього західні спецслужби знаходили докази того, що російська сторона краде дані з використанням антивірусу Касперського.