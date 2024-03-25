Про це стало відомо з сайту Верховної ради.
Законопроєкт має авторів серед народних депутатів різних фракцій, зокрема від “Європейської солідарності”, “Слуги народу”, “Голосу”, та депутатської групи “За майбутнє”.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що чинне законодавство щодо медіа залишилося неповним, що ускладнює ефективне реагування проблем в інформаційній сфері, особливо в умовах агресії проти України.
Законопроєкт пропонує встановити вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до інформації щодо розкриття структури власності та джерел фінансування.
Також зазначається, що умови не дозволять діяльності в Україні медіа-суб’єктів, які належать або фінансуються резидентами держави-агресора.
Законопроєкт також передбачає встановлення презумпції непрозорості власності провайдера у випадку неможливості здійснення перевірки через відсутність комунікації з ним.
Наразі законопроєкт направлено на розгляд парламентського профільного комітету.
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