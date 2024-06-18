Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу виїхали правоохоронці.
Попередньо вони з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка, за даними Нацполіції, поранень не отримала.
На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.
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