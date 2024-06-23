Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження базового військового вишколу для поліцейських та студентів, які навчаються за денною або дуальною формою навчання.

Про це написав постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

Зазначається, що базову військову підготовку будуть проходити чоловіки, а жінки можуть доєднатися до вишколу за бажанням.

Передбачено також, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять:

курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

“Організація та супроводження базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти та науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та Генеральний штаб Збройних Сил”, — зазначив Мельничук.