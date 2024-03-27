Про це повідомило Міністерство економіки.
21 березня прийняло наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку таких сайтів. Це дозволить Україні обмінюватися інформацією про порушення авторських прав з іншими країнами через платформу WIPO ALERT.
“Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів”, — йдеться у повідомленні.
Міністрка економіки Юлія Свириденко зауважила, що Україна є однією з перших країн, яка впроваджує такий механізм для захисту авторських прав в Інтернеті. Це важливий крок на шляху до європейської інтеграції, а також сприятиме подальшому розвитку економіки країни.
Україна вже п’ятнадцята держава, яка приєдналася до ініціативи WIPO.
Такий крок допоможе створити більш захищений цифровий простір в Україні та сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому економічному розвитку країни.
Нагадуємо, що 25 березня був зареєстрований законопроєкт №11115 у Верховній Раді, який має на меті регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, зокрема, месенджера Telegram.
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