Україна приєдналася до ініціативи WIPO ALERT, яка спрямована на протидію порушенням авторських прав на вебсайтах.

Про це повідомило Міністерство економіки.

21 березня прийняло наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку таких сайтів. Це дозволить Україні обмінюватися інформацією про порушення авторських прав з іншими країнами через платформу WIPO ALERT.

“Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів”, — йдеться у повідомленні.

Міністрка економіки Юлія Свириденко зауважила, що Україна є однією з перших країн, яка впроваджує такий механізм для захисту авторських прав в Інтернеті. Це важливий крок на шляху до європейської інтеграції, а також сприятиме подальшому розвитку економіки країни.

Україна вже п’ятнадцята держава, яка приєдналася до ініціативи WIPO.

Такий крок допоможе створити більш захищений цифровий простір в Україні та сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому економічному розвитку країни.

Нагадуємо, що 25 березня був зареєстрований законопроєкт №11115 у Верховній Раді, який має на меті регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, зокрема, месенджера Telegram.