Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За його словами, це РФ застосувала ракети повітряного та наземного базування. Зокрема, чотири Х-101 було запущено із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської обл. – РФ), а також та дві балістичні ракети “Іскандер-М” (райони пусків – Курська обл. – РФ, Крим).
“За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях”, — йдеться у дописі Олещука.
8 липня Польща під час російської ракетної атаки України піднімала у небо літаки.
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