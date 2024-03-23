Повідомляє обласна прокуратура.

«Поранень різного ступеня зазнали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога», – вказаного в повідомленні.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області досудове розслідування розпочалося в кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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