Зранку 23 березня в Бериславському районі Херсонської області російські військові скинули з дрона вибухівку, поціливши по «пункту незламності».

Повідомляє обласна прокуратура.

«Поранень різного ступеня зазнали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога», – вказаного в повідомленні.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області досудове розслідування розпочалося в кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).