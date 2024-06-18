Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтервʼю.
Українські війська продовжують боротьбу з російськими окупантами на різних напрямках. На півночі країни триває наступ, а ситуація на Куп’янському напрямку залишається незмінною. Російська армія не зменшує тиску на українські позиції на Харківщині і продовжує штурмувати їх. Однак, Куп’янський залишається пріоритетним для окупантів.
На Харківському напрямку лінія фронту стабілізована, але ситуація залишається напруженою. Російські війська намагаються підтягнути резерви з інших напрямків. Українські захисники в районі Липців прагнуть покращити своє тактичне положення. Окупанти також продовжують нищити цивільну інфраструктуру, щоб ускладнити життя місцевого населення.
Однак, росіянам не вдалося просунутися на Куп’янському напрямку, і ситуація там повністю під контролем українських Збройних Сил.
Приблизно 50 людей залишаються на підконтрольній території, майже всі виїхали. Національна поліція проводить обхід будинків у співпраці з військовими. Більше занепокоєння викликає територія, яка під контролем окупаційних військ, де перебувають люди в тяжких умовах.
Кількість загиблих може сягнути кількох десятків, але точні дані будуть відомі лише після деокупації. Багатоповерхова забудова міста майже повністю знищена.