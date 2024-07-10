Про це повідомило Міністерство оборони України.
Раніше співробітникам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів, пояснили в оборонному відомстві. Проте відтепер процес стане централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати, взявши дані з реєстру «Оберіг».
У Міноборони наголосили, що нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність.
Водночас спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився: повістки й надалі вручатимуться особисто або надсилатимуться поштою.
Раніше в оборонному відомстві обіцяли додати в застосунок «Резерв+» функцію електронного направлення на військово-лікарську комісію.
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