Кабінет Міністрів дозволив централізований друк повісток на основі даних з реєстру «Оберіг».

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Раніше співробітникам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів, пояснили в оборонному відомстві. Проте відтепер процес стане централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати, взявши дані з реєстру «Оберіг».

У Міноборони наголосили, що нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність.

Водночас спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився: повістки й надалі вручатимуться особисто або надсилатимуться поштою.

Раніше в оборонному відомстві обіцяли додати в застосунок «Резерв+» функцію електронного направлення на військово-лікарську комісію.