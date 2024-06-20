Про це повідомляє The Guardian.

Командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн вважає, що вже цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною.

“Приблизно цього літа все вибудовується”, – сказав командувач.

Зазначається, що Україна місяцями чекала, щоб почати використовувати винищувачі, і сподівається, що їх впровадження змінить динаміку війни, змусить Росію призупинити удари у прикордонних регіонах.

Авіаційні експерти вважають, що Росія буде змушена змінити тактику, а українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

“Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї”, – пише видання.