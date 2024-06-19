Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана в інтерв’ю PBS.
Він зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщувати в Україні.
“Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, – ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні”, — сказав Салліван.
Радник президента США також наголосив, що у випадку загрози Україна може використати надані системи протиповітряної оборони, зокрема ті, що передали США, для знищення російських літаків. Мова йде навіть про літаки, які перебувають у повітряному просторі РФ.
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