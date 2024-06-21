Претендент на крісло президента США Дональд Трамп заявив, що нинішній очільник Білого дому Джо Байден ніколи не мав обіцяти Україні членства у НАТО.

Про це Трамп сказав в ефірі подкасту All In, пише “Європейська правда”.

Республіканець висловив переконання, що вторгнення Росії спровокували саме наміри України приєднатись до НАТО.

“Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО — це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася”, — сказав Трамп.

За його словами, Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей – він сказав, що Україна піде у НАТО.

“Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну”, — додав він.

Трамп вкотре заявив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії не розпочалась би.

“Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому), вони почали шикуватись біля кордонів. І я подумав, що Путін, мабуть – він хороший перемовник – я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить – вони божевільні”,— сказав Трамп.