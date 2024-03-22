Зараз триває оптимізація військових організаційних структур, які активно діють у відбитті широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму Facebook.

Олександр Сирський зауважив, що протягом десяти років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ регулярно формувалися та змінювалися відповідно до обстановки та викликів.

“Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів — спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління”, — підкреслив він.

Зокрема Головнокомандувач сказав, що проводиться переформатування деяких угруповань військ з фокусом на оптимізацію управлінського кадрового потенціалу.

Також одним із пріоритетів є налагодження процесу ротації особового складу бойових бригад, що беруть активну участь у відбитті збройної агресії РФ.

Сирський відзначив, що важливо приділяти увагу питанням відпочинку воїнів, доукомплектуванню озброєнням і військовою технікою, а також відновленню боєздатності бригад загалом.

“Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу”, — сказав Сирський.

Раніше, Олександр Сирський повідомив про початок ротації частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час, що позитивно позначиться на морально-психологічному стані бійців.