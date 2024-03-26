Інформація, що ракета "Циркон" летіла до Києва за три хвилини, є недостовірною.

Про це заявило видання Defence Express.

7,5 Маха [9000 км/год], це короткочасна максимальна швидкість. За оцінками, основну ділянку маршруту ракета долає на 5,5 Махів [5973 км/год]. До того ж, її траєкторія аеробалістична”, — зазначається у повідомленні.

За даними видання, для точного визначення часу підльоту до міста необхідно враховувати багато факторів, таких як траєкторія, місце запуску, висота польоту і таке інше.

Наприклад, якщо взяти лише швидкість, то атака з території Севастополя займе близько 7 хвилин, а з мису Тарханкут — 6 хвилин.

Таким чином, на даний момент неможливо точно визначити час підльоту “Циркона” до будь-якого міста, а основна проблема полягає в часі, необхідному для ідентифікації та попередження про загрозу.