Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк вважає, що "не можна втрачати жодної секунди у підтримці України".

У своєму повідомленні у соцмережі Х (колишній Twitter) вона зазначила, що вночі Російська Федерація здійснила ще одну атаку на друге за величиною місто України Харків, вбивши 6 мирних жителів та поранивши інших осіб, а також спричинивши руйнування будинків і шкіл.

Пані посол наголосила на важливості не зволікати з допомогою Україні, яка веде боротьбу з російськими загарбниками.

“Не можна втрачати жодної секунди в підтримці України, яка бореться за захист своїх людей від таких жахливих та неспровокованих нападів”, – наголосила посол.

Додамо, що у ніч на 6 квітня Росія завдала удару по Шевченківському району Харкова, внаслідок чого загинуло шестеро осіб і ще десятеро мешканців було поранено.