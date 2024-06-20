23-річного чоловіка з українськими документами затримали в Болгарії та звинуватили у шпигунстві. Він пробрався на територію ТЕС "Мариця-Схід-2".

Про це повідомляє болгарський суспільний мовник BNT.

Напередодні чоловік незаконно проник на територію ТЕЦ “Маріца Ізток 2”, де його і затримали службою охорони об’єкта. Охорона знайшла при ньому дрони, мобільні телефони та численні сім-карти.

Місцеві ЗМІ повідомили, що чоловіка заарештували та звинуватили у зборі інформації, що становить державну таємницю, з метою передачі її іноземній державі.

Поки невідомо, чи фотографував він стратегічний об’єкт на електростанції і чи містили його пристрої відомості, що становлять державну таємницю. У повідомленні не уточнюється, чи є чоловік громадянином України.

За словами заступника міського прокурора Софії Христа Крастева, національній безпеці Болгарії нічого не загрожує.

Наразі прокуратура готується подати клопотання про безстроковий арешт затриманого.