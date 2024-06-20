Про це повідомляє болгарський суспільний мовник BNT.
Напередодні чоловік незаконно проник на територію ТЕЦ “Маріца Ізток 2”, де його і затримали службою охорони об’єкта. Охорона знайшла при ньому дрони, мобільні телефони та численні сім-карти.
Місцеві ЗМІ повідомили, що чоловіка заарештували та звинуватили у зборі інформації, що становить державну таємницю, з метою передачі її іноземній державі.
Поки невідомо, чи фотографував він стратегічний об’єкт на електростанції і чи містили його пристрої відомості, що становлять державну таємницю. У повідомленні не уточнюється, чи є чоловік громадянином України.
За словами заступника міського прокурора Софії Христа Крастева, національній безпеці Болгарії нічого не загрожує.
Наразі прокуратура готується подати клопотання про безстроковий арешт затриманого.
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