У четвер, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20.00 до 22.00.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Там також додали, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

Нагадаємо, що за оновленою інформацією, 12 червня стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00, а не з 17:00, як було анонсовано раніше.

Інформацію про графіки відключень електроенергії саме за вашою адресою можна знайти на сайтах ДТЕК або YASNO.