Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.
Там також додали, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.
Нагадаємо, що за оновленою інформацією, 12 червня стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00, а не з 17:00, як було анонсовано раніше.
Інформацію про графіки відключень електроенергії саме за вашою адресою можна знайти на сайтах ДТЕК або YASNO.
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