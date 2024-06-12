Про це заявив у середу на Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт.

«Нам потрібно змінити парадигму того, як ми бачимо енергетичне майбутнє України. Занадто багато дискусій про Україну як одержувача допомоги – ми повинні думати про Україну як про можливість для бізнесу», – наголосив представник Держдепу.

Він підкреслив, що це також допоможе вирішити важливе питання остаточної відмови Європи від російських енергоносіїв.

«Європа ніколи знову не розглядатиме Росію як надійного постачальника, а це означає, що Європі доведеться шукати нові джерела енергії з поглядом у майбутнє», – зазначив Паєтт.

У цьому зв’язку він наголосив, що Україна є «природним банком зеленої енергії» для ЄС з точки зору своїх вітрових і сонячних ресурсів, потенціалу біомаси, а також наявних та запланованих ядерних потужностей. Крім того, за його словами, Україна має перспективи розвитку водневої економіки.