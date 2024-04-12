Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Внаслідок падіння уламків збитого дрону  у Дніпропетровській області на об’єкті енергетики сталася пожежа. Її вдалося локалізувати, рятувальники продовжують роботу.

Бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин.

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