Жозеп Боррель 

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив про це,  пише Reuters.

“Міністри закордонних справ ЄС досягли в понеділок угоди про розширення чинних санкцій щодо Ірану через постачання безпілотників та ракет і їх потенційну передачу таким довіреним особам, як Росія”, — наголосив Боррель.

Раніше лідери країн ЄС, на саміті у Брюсселі, вирішили розширити санкції проти Ірану у зв’язку з атакою на Ізраїль, що сталася вночі 14 квітня.

За заявою ЄС, більшість обмежень стосуватимуться виробництва безпілотників та ракет.

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