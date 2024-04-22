Міністри закордонних справ ЄС узгодили розширення санкцій проти Ірану, спрямованих на безпілотники та балістичні ракети.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив про це, пише Reuters.

“Міністри закордонних справ ЄС досягли в понеділок угоди про розширення чинних санкцій щодо Ірану через постачання безпілотників та ракет і їх потенційну передачу таким довіреним особам, як Росія”, — наголосив Боррель.

Раніше лідери країн ЄС, на саміті у Брюсселі, вирішили розширити санкції проти Ірану у зв’язку з атакою на Ізраїль, що сталася вночі 14 квітня.

За заявою ЄС, більшість обмежень стосуватимуться виробництва безпілотників та ракет.