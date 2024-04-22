Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив про це, пише Reuters.
“Міністри закордонних справ ЄС досягли в понеділок угоди про розширення чинних санкцій щодо Ірану через постачання безпілотників та ракет і їх потенційну передачу таким довіреним особам, як Росія”, — наголосив Боррель.
Раніше лідери країн ЄС, на саміті у Брюсселі, вирішили розширити санкції проти Ірану у зв’язку з атакою на Ізраїль, що сталася вночі 14 квітня.
За заявою ЄС, більшість обмежень стосуватимуться виробництва безпілотників та ракет.
- Країни ЄС запровадять нові санкції проти Ірану
- ЄС анонсував нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль
- Китай постачає техніку в Росію, США попереджає про санкції