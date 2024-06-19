Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського обрав нового ректора. Ним став 44-річний проректор з навчальної роботи Анатолій Мельниченко. За його кандидатуру віддали голос 54,18% виборців.

Про це повідомляє пресслужба КПІ.

Анатолій Мельниченко – проректор з навчальної роботи КПІ, кандидат філософських наук, професор кафедри теорії та практики управління.

Він має 21 рік управлінського досвіду та займався координацією проєктів щодо підготовки кадрів для сектору оборони.

Серед своїх першочергових завдань Мельниченко називає:

проведення незалежного аудиту;

залучення інвестицій в університетську структуру;

оновлення змісту освітніх програм у контексті врахування потреб сектору безпеки та оборонно-промислового комплексу;

залучення стейкхолдерів до освітнього процесу;

оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної бази;

розширення можливостей формування індивідуальних освітніх траєкторій;

запровадження системи подання електронних петицій для розв’язання системних проблем.

Колишній ректор Михайло Згуровський обіймав посаду понад 30 років — з 1992 року.