Росіяни за час окупації Криму знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини внаслідок незаконних розкопок на півострові.

Про це йшлося під час пресконференції “Руйнування та пошкодження культурних об’єктів на окупованих територіях у 2023-2024 рр.”, передає Суспільне.

Загалом Кримський інститут стратегічних досліджень (КІСД) зафіксував понад 600 фактів порушень проти культурної спадщини України на тимчасово окупованих територіях, у тому чисті й у Криму. Організація розробила відповідний реєстр пошкоджень культурних об’єктів на ТОТ.

“До 2022 року найбільш поширений тип порушень, якщо ми говоримо про територію АР Крим і міста Севастополь, – це незаконні археологічні розкопки, через які було знищено вже на сьогоднішній момент близько півтори сотні об’єктів археологічної спадщини. А для Донецької та Луганської областей – використання у воєнних цілях об’єктів археології“, – зазначив голова моніторингової групи КІСД Денис Яшний.

За його словами, порушення зі сторони окупантів на ТОТ після 2022 року залишились такі самі, але їхня кількість зросла у декілька разів. До того ж акцент змістився саме на воєнні злочини — на військову агресію проти культурної спадщини.