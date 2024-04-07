Про це йшлося під час пресконференції “Руйнування та пошкодження культурних об’єктів на окупованих територіях у 2023-2024 рр.”, передає Суспільне.
Загалом Кримський інститут стратегічних досліджень (КІСД) зафіксував понад 600 фактів порушень проти культурної спадщини України на тимчасово окупованих територіях, у тому чисті й у Криму. Організація розробила відповідний реєстр пошкоджень культурних об’єктів на ТОТ.
“До 2022 року найбільш поширений тип порушень, якщо ми говоримо про територію АР Крим і міста Севастополь, – це незаконні археологічні розкопки, через які було знищено вже на сьогоднішній момент близько півтори сотні об’єктів археологічної спадщини. А для Донецької та Луганської областей – використання у воєнних цілях об’єктів археології“, – зазначив голова моніторингової групи КІСД Денис Яшний.
За його словами, порушення зі сторони окупантів на ТОТ після 2022 року залишились такі самі, але їхня кількість зросла у декілька разів. До того ж акцент змістився саме на воєнні злочини — на військову агресію проти культурної спадщини.
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